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سياسة|إسرائيل

إسرائيل تستهدف بطارية صواريخ سورية شرق دمشق

16/10/2017

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي الاثنين إن طائرات إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت بطارية للدفاعات الجوية السورية في موقع رمضان شرق دمشق.

وقال جيش الاحتلال إن الغارة جاءت بعد إطلاق صاروخ أرض جو على طائرة اسرائيلية في الأجواء اللبنانية صباحا.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة على موقع تويتر "أغارت مقاتلاتنا على بطارية للدفاعات الجوية السورية في موقع رمضان شرق دمشق بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو على طائرتنا في الأجواء اللبنانية صباحا".

وأوضح في تغريدة أخرى أن إسرائيل لا نية لديها للتصعيد.

ومن جهته، قالمتحدث باسم الجيش جونثان كونريكوس للصحافيين "نحمل النظام السوري مسؤولية الهجوم ضد الطائرة وأي هجوم قادم من سوريا".

وقال الجيش إن الطائرات الاسرائيلية استهدفت خلال ما وصفه ب "مهمة استطلاع روتينية" في الأجواء اللبنانية، مضيفا بأنه يعتقد الآن أن البطارية السورية "تم تدميرها".

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مرات عديدة اهدافا سورية او أخرى لحزب الله في سوريا.

ولا تزال سوريا واسرائيل في حالة حرب. وتحتل اسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وخاض حزب الله بدوره حروبا عدة مع اسرائيل في جنوب لبنان كان آخرها في 2006، وقد تسببت بدمار كبير في البنى التحتية وبسقوط أكثر من 1200 قتيل في لبنان معظمهم من المدنيين و160 في الجانب الإسرائيلي.

ويشارك حزب الله منذ عام 2013 بشكل علني في القتال إلى جانب قوات النظام السوري وكان له دور كبير في ترجيح الكفة لصالحها.

المصدر : مواقع فرنسية
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