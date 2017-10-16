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سياسة

أمير الكويت بالرياض لاستئناف جهود حل الأزمة الخليجية

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
16/10/2017

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية ضمن مساعي الكويت لإيجاد حل للأزمة الخليجية التي دخلت شهرها الخامس.

وأفاد مراسل الجزيرة سعد السعيدي أن الزيارة ستكون قصيرة، وأنها تأتي بعد أكثر من شهر على زيارة أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، والتي أعقبها اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وعبر مراسل الجزيرة عن اعتقاده بأن زيارة أمير الكويت للرياض ستكون بمثابة محاولة أخرى لتفكيك الأزمة الخليجية وإقناع الأطراف بالدخول في حوار، ومن ثم التوجه لحضور القمة الخليجية التي يفترض أن تعقد في الكويت مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال أيضا إن "الكويت لديها استحقاق عقد القمة الخليجية وهي تريد ألا تتأجل هذه القمة" وأضاف أن الكويت لم تتوقف عن الاستمرار في جهودها لتفكيك هذه الأزمة".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين -إلى جانب مصر- حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة
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