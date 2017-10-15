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سياسة|تركيا

نائب يلدرم: تركيا لن تتخلى عن سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوربي

نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ
نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ
15/10/2017

قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ الأحد، إنّ بلاده لن تتخلى عن سعيها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي، رغم السلبيات التي تشوب مرحلة المفاوضات.

وأوضح بوزداغ، في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لمسجد أيوب سلطان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنّ "تركيا والاتحاد الأوربي سيكونان الرابحين في حال تحقق الانضمام".

وأكّد بوزداغ أنّ تركيا تبني علاقاتها مع كافة الدول على أساس المصالح المتبادلة وتحقيق الفائدة للطرفين، وأنّ أنقرة لا تقبل بأن تتأثر مؤسسات الاتحاد الأوربي، من الخلافات القائمة بين تركيا ودولة أوربية (لم يذكر اسم دولة بعينها).

وتطرق بوزداغ إلى السياسات التركية المتبعة تجاه اللاجئين الفارين إليها من دول الجوار، قائلا: "نستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا والعراق، ونوفّر لهم كافة الخدمات التعليمية والصحية والسكنية، وخلال السنوات الماضية أنفقنا أكثر من 24 مليار دولار عليهم".

وأدرف قائلًا: "إلى جانب المؤسسات الحكومة، تقوم المنظمات المدنية بمد يد العون إلى اللاجئين، ودول الاتحاد الأوربي تعهدت بمساعدة اللاجئين المقيمين في تركيا، لكن وللأسف لم يتحقق إلّا جزءًا قليلًا من تلك الوعود".

المصدر : الأناضول
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