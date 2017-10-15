مقتل ستة عسكريين في هجوم مسلح بشمال سيناء

قُتل ستة عسكريين مصريين في هجوم شنه مسلحون (الأحد) على مواقع للجيش المصري في شمال سيناء.

وهو ثاني هجوم دام خلال يومين، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة أعماق التابعة له عن مسؤوليته عن الهجوم، مشيرا إلى قيام إثنين من عناصره بالتنظيم من تنفيذه.

وقال بيان للجيش المصري إن القوات المصرية "نجحت في الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (14,30 بتوقيت غرينتش) الأحد بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس (بشمال سيناء) أسفرت عن مقتل 24 فردا إرهابيا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية".

كما أكد البيان "استشهاد ستة أفراد من القوات المسلحة المصرية".

وهذا هو الهجوم الثاني في شمال سيناء خلال 48 ساعة. إذ أعلن الجيش المصري الجمعة مقتل ستة عسكريين في هجوم شنه كذلك مسلحون على نقطة تمركز للقوات المسلحة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وعقب الإعلان عن هجوم الجمعة، تبنى فرع "تنظيم الدولة الإسلامية" الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" هجومين على "مواقع الجيش المصري في جنوب العريش" و"الكتيبة 101 في شرق العريش" دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتبين ما إذا ما كان المتحدث العسكري يشير إلى أحد الهجومين المذكورين في بيان التنظيم.

وتخوض قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء قتالا عنيفا ضد جماعات مسلحة.

وقتل في المواجهات مئات من الجنود والشرطيين.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الفائت، قتل 18 شرطيا إثر مهاجمة "ولاية سيناء" ذراع "تنظيم الدولة الإسلامية" الشرطة في شمال سيناء.