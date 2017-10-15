شاهد: الشرطة الأفغانية تضبط شاحنة ملغومة في طريقها لكابول

قال مسؤولون أفغان إن الشرطة ضبطت شاحنة محملة بأكثر من 2500 كيلوغرام من المتفجرات بينما كان سائقها يحاول دخول العاصمة الأفغانية (الأحد).

وقال قائد شرطة كابول سالم أساس إن رجال شرطة عند نقطة تفتيش حاولوا إيقاف الشاحنة وهي تهم بدخول المدينة مساء (السبت).

وتمكن السائق من الفرار.

وأضاف أساس للصحفيين أن آلاف الكيلوغرامات من المتفجرات من بينها نترات الأمونيوم كانت مخبأة تحت صناديق طماطم (بندورة).

وثارت مخاوف من هجوم كبير آخر بعد هجوم هائل بشاحنة ملغومة في كابول في مايو/ أيار أودى بحياة أكثر من 150 شخصا.