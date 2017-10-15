شاهد: أمير قطر يصل ماليزيا في مستهل جولة آسيوية

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مستهل جولة آسيوية تشمل، أيضا، سنغافورة وإندونيسيا.

وتعد هذه أول زيارة لأمير قطر إلى ماليزيا منذ توليه الحكم في 25 يونيو/ حزيران 2013.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه كان في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، وزير الدفاع والمهمات الخاصة الماليزي هشام الدين حسين، ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، مصطفى بن محمد.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة أمير قطر لماليزيا يومين، يغادر بعدها إلى سنغافورة، ومن ثم إندونيسيا، وذلك تلبية لدعوة من قادة هذه الدول.

وذكرت وكالة "قنا" في وقت سابق، أن الشيخ تميم، سيجري خلال جولته، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لأمير قطر منذ بدء الأزمة الخليجية، والثانية خلال شهر.

كان أمير قطر بدأ في 14 سبتمبر/أيلول الماضي جولة خارجية استمرت نحو 10 أيام استهلها بزيارة تركيا ثم ألمانيا ثم فرنسا، واختتمها بالمشاركة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.