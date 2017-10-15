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الفائزة برئاسة اليونسكو: سأعيد الولايات المتحدة وإسرائيل للمنظمة

الفائزة برئاسة اليونسكو- الفرنسية أودري أزولاي
الفائزة برئاسة اليونسكو- الفرنسية أودري أزولاي
15/10/2017

قالت المرشحة الفائزة برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الفرنسية أودري أزولاي، إنها واثقة بالنجاح في إعادة الولايات المتحدة وإسرائيل لعضوية المنظمة.

وانتقدت أزولاي، وهي فرنسية يهودية من أصول مغربية، في تصريحات أدلت بها لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، في العاصمة الفرنسية باريس، القرارين الأمريكي والإسرائيلي بالانسحاب من المنظمة، قائلة إنه في هذه اللحظات يجب أن نشارك ونؤيد المنظمة ونعمل لإصلاحها بدل تركها.

وأوضحت أزولاي، التي شغلت في السابق منصب وزيرة الثقافة الفرنسية أن أول شيء ستفعله هو العمل على إعادة المصداقية للمنظمة، وثقة الدول الأعضاء، حتى تتمكن من العمل بفاعلية.

وأنهت أزولاي حديثها بالاقتباس عن السياسي اليهودي الفرنسي ليون بلوم، الذي قال بعد إنشاء اليونسكو في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1946، إن المنظمة يجب أن تكون ضمير الأمم المتحدة.

وفازت أزولاي في الانتخابات على منصب المدير العام لـليونسكو الجمعة ، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وحصلت أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وجاء فوز أزولاي في الجولة النهائية عقب ساعات من فوزها على مرشحة مصر ووزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان سابقًا، مشيرة خطاب، في جولة جرت بينهما لتحديد من سيواجه الكواري بعد تعادلهما الخميس.

ورغم فوزها بالانتخابات، لن تصبح أزولاي رسميا مديرا عاما للمنظمة الدولية إلا بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة عليها (195 دولة) في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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