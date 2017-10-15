الحكومة المصرية تنفي مرض رئيس الوزراء

نفت مصادر حكومية مصرية شائعة مرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مشيرة إلى أنه يعمل بشكل طبيعي، وفق بيان.

وأوضح بيان مركز معلومات مجلس الوزراء المصري (حكومي)، اليوم الأحد، أن "رئاسة الوزراء نفت ما يتم تداوله من شائعة حول مرض إسماعيل". مشيرًا إلى أن "تلك الشائعة تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من الجمعة إلى اليوم الأحد".

وأضاف البيان "رئيس مجلس الوزراء، ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد ويواصل جدول أعماله اليومي وحضوره الاجتماعات واللقاءات ويقوم بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات الأسبوع المقبل دون تغيير أو تعديل" .

وأمس، قال الإعلامي المصري المقرب من النظام، سيد علي في برنامجه المتلفز في إحدى الفضائيات الخاصة المصرية، إن "رئيس الوزراء مريض أو تردد أنه كذلك" داعيًا له بالشفاء العاجل، دون تفاصيل أكثر.

ويظهر إسماعيل منذ عودته من أداء فريضة الحج مؤخرًا بدون شعر، وبملامح وجه متغيرة ومختلفة عما قبل، وهو ما جعل أنباء إصابته بمرض تتردد دون حسم من الحكومة.

وحضر شريف إسماعيل اليوم بجوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حضور حفلًا حكوميًا بالقاهرة، بثه التلفزيون الرسمي.

وفي أغسطس/آب الماضي، سافر إسماعيل إلى ألمانيا، لإجراء فحوصاتٍ طبية قالت مصادر تحدثت مع وسائل إعلام محلية إنه يقوم بها بشكل دوري، دون تفاصيل أكثر وقتها.

وتولى إسماعيل وزارة البترول والثروة المعدنية في 16 يوليو/ تموز 2013، حتى شكل حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول 2015، ولا يزال يترأسها حتى الآن.