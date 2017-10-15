"الإيطالي للصحافة" يطلق منصة إعلامية لمتابعة قضية ريجيني

أطلق الاتحاد الإيطالي للصحافة بالعاصمة روما، السبت، منصة المتابعة الإعلامية لقضية جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في مصر، العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن المبادرة، تسعى لحث المعنيين بوسائل الإعلام على مواصلة متابعة الجهد للحصول على المعلومات المتعلقة بحقيقة اختفاء ومصرع ريجيني.

وأشار البيان إلى أن المنصة تهدف أيضاً لحماية ريجيني من التشهير، والإهانة لتاريخه وكرامته وسلوكه وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التعدي على سلامتهم وأمنهم.

وحسب القائمين على المبادرة سيقدم استفسار للسفير (الإيطالي في مصر) جامباولو كانتيني، في الرابع عشر من كل شهر حول ما تم إحرازه من تقدم في قضية ريجيني.

وأوضح أن المبادرة يشارك فيها مكتب منظمة العفو الدولية بإيطاليا، وصحيفة (أرتيكولو 21) وهي صحيفة إيطالية خاصة.

وكان كانتيني عين سفيرًا غير مقيم لدى مصر، في مايو/أيار 2016 خلفًا لماتسيريو ماساري، الذي تم استدعاؤه، في 8 أبريل/نيسان من العام ذاته، على خلفية مقتل ريغيني.

وقررت إيطاليا، في 14 أغسطس/آب الماضي، إعادة سفيرها إلى القاهرة، رغم عدم التوصل لحقيقة ملابسات مقتل ريجيني، مع اتفاق على استكمال التحقيقات.

وعثر على ريجيني مقتولًا، في فبراير/شباط 2016، في مصر وعليها آثار تعذيب، ما أدى لتوتر العلاقات بين روما والقاهرة.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه هو ما نفت السلطات المصرية صحته.