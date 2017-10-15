الأكراد يرفضون إنذارا للانسحاب من مناطق بكركوك

قال مسؤول أمني كردي بالعراق إن مقاتلي البشمركة الأكراد رفضوا إنذارا من قوات الحشد الشعبي للانسحاب من تقاطع استراتيجي جنوبي مدينة كركوك.

وقال المسؤول في مجلس أمن إقليم كردستان إن الحشد الشعبي، المؤلف أساسا من فصائل شيعية دربتها إيران، أمهل البشمركة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت) للانسحاب من موقع إلى الشمال من تقاطع مكتب خالد.

وأضاف المسؤول أن هذا الموقع يتحكم في الوصول إلى قاعدة جوية وبعض حقول النفط بمنطقة كركوك. ويسيطر الأكراد على المدينة ومحيطها بما في ذلك حقول النفط.

ولم ترد أنباء عن اشتباكات بعد انتهاء المهلة لكن أحد السكان قال إن عشرات من الشبان الأكراد انتشروا حول كركوك بالبنادق الآلية مع ذيوع نبأ التحذير.

ولا يزال الخلاف قائم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد منذ استفتاء الإقليم على الاستقلال الشهر الماضي.

وقالت السلطات الكردية يوم الجمعة إنها أرسلت آلافا آخرين من الجنود إلى كركوك لمواجهة "التهديدات" العراقية.