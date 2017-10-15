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سياسة

إطلاق تحالف عالمي لتحقيق الأمن الغذائي من الدوحة

المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة
المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة
15/10/2017

شهدت قطر، الأحد، توقيع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، وإطلاقه كمنظمة دولية مقرها الدوحة تختص بتحقيق الأمن الغذائي للدول ذات الأراضي الجافة.

جاء توقيع المعاهدة التأسيسية للتحالف خلال مؤتمر تأسيسي أقيم في الدوحة برعاية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وفي تصريح صحفي، قال محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة القطري، الذي وقع المعاهدة التأسيسية للتحالف ممثلا عن بلاده، إن  18 دولة وقعوا على المعاهدة التأسيسية، دون أن يحددهم.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء القطري، في كلمته بالمؤتمر، أن فكرة إطلاق التحالف جاءت بمبادرة من أمير قطر خلال كلمته أمام الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2013.

وأشار إلى أن أمير قطر "وجّه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من 3 مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم".

وأعلن رئيس وزراء قطر قيام بلاده  "بالتكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين، وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة".

ودعا المجتمع الدولي لدعم هذا التحالف، والمساهمة في صندوقه الائتماني لضمان استمراريته، وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر.

وأكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلاً للمنظمات الدولية القائمة أو منافساً لها، وإنما سيكون مكملاً لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة، إلى وضع الحلول المستدامة لمشاكل الأمن الغذائي الشائعة، وتبادل المساعدة في أوقات الشدة، من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وجاء إطلاق التحالف قبل يوم واحد من إحياء يوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق التاريخ الذي أنشئت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" عام 1945.

ويوم الأغذية العالمي هو يوم عمل سنوي مكرس لمعالجة الجوع في العالم؛ حيث تجتمع فيه الجهات المعنية في كل بلد لتأكيد التزامها بالقضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم.

المصدر : الأناضول
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