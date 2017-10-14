هنية يطلع أمير قطر على نتائج المصالحة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس الجمعة لوضعه في صورة اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه في القاهرة.

كما استحضر هنية الجهود القطرية في السنوات الماضية من أجل الوصول إلى المصالحة.

وفي بداية الاتصال أطلع هنية أمير قطر على نتائج اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس، منوها في الوقت نفسه بدعم دولة قطر المستمر للقضية الفلسطينية، ودور قطر في إعمار القطاع المحاصر، وجهودها القيمة للدفع بالأطراف الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني والمصالحة والتوحد في وجه إسرائيل.

من جهته، رحب أمير دولة قطر بالمصالحة "لما فيها من خير ومصلحة للشعب الفلسطيني الشقيق"، مجددا تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.