البث الحي
سياسة

هنية يطلع أمير قطر على نتائج المصالحة

أمير قطر رحب بالمصالحة وجدد تأكيد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه
أمير قطر رحب بالمصالحة وجدد تأكيد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه
14/10/2017

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس الجمعة لوضعه في صورة اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه في القاهرة.

كما استحضر هنية الجهود القطرية في السنوات الماضية من أجل الوصول إلى المصالحة.

وفي بداية الاتصال أطلع هنية أمير قطر على نتائج اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس، منوها في الوقت نفسه بدعم دولة قطر المستمر للقضية الفلسطينية، ودور قطر في إعمار القطاع المحاصر، وجهودها القيمة للدفع بالأطراف الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني والمصالحة والتوحد في وجه إسرائيل.

من جهته، رحب أمير دولة قطر بالمصالحة "لما فيها من خير ومصلحة للشعب الفلسطيني الشقيق"، مجددا تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)