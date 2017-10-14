شاهد: هبوط اضطراري لطائرة "الاتحاد" الإماراتية في أستراليا

قامت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية بهبوط اضطراري في مطار "أديليد" الأسترالي أثناء رحلة لها من أبوظبي إلى سيدني بعد إضاءة مؤشر إنذار في قمرة القيادة.

وهبطت الرحلة رقم "إي واي 450 " لشركة الاتحاد في ساعة مبكرة من صباح السبت ( الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت غرينتش) على أحد مدارج مطار أديليد في ولاية جنوب أستراليا.

وقال موقع أديليد أدفيرتايزر الإخباري الالكتروني المحلي إن الطائرة وهي من طراز (بوينغ 777 ) كانت تقل 349 راكبا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.

وقالت شركة طيران الاتحاد ( لرويترز ) في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه تم اكتشاف خلل فني في مروحة توزيع الهواء في مخزن الشحن.

وذكرت محطة (أيه.بي.سي ) الأسترالية أنه جرى تشغيل جهاز إنذار من وجود دخان.

وقالت الشركة إن الركاب سيكملون رحلتهم من خلال شركات طيران أخرى بسبب مقتضيات حصول طاقم الطائرة على راحة.

وكان هذا ثاني حادث تتعرض له إحدى طائرات شركة طيران الاتحاد هذا العام.