شاهد: مقتل وإصابة العشرات في تفجير سيارتين ملغومتين بمقديشو

قالت الشرطة إن سيارتين ملغومتين انفجرتا (السبت) في مكانين مختلفين بالعاصمة الصومالية مقديشو مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وأدى الانفجار الأول الذي وقع في منطقة تقاطع كيه 5 بالمدينة والتي يصطف على جوانبها مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم إلى تدمير عدة أبنية وإشعال النيران في عشرات المركبات.

وقال ضابط شرطة في المنطقة يدعى عبد الله نور إن 20 مدنيا على الأقل لاقوا حتفهم بينما أصيب عشرات آخرون.

وبعد نحو ساعتين وقع الانفجار الثاني في منطقة أخرى بالمدينة أسفر عن مقتل مدنيين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنفذ حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة هجمات للإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة وحلفائها بالاتحاد الأفريقي وذلك لتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وغالبا ما تنفذ الحركة هجمات بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية والمتفجرات في مقديشو ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة الاتحادية رغم أن الحركة فقدت في السنوات الأخيرة معظم المناطق التي سيطرت عليها لصالح قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والقوات الحكومية.