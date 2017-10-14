البث الحي
سياسة

شاهد: مقتل وإصابة العشرات في تفجير سيارتين ملغومتين بمقديشو

14/10/2017

قالت الشرطة إن سيارتين ملغومتين انفجرتا (السبت) في مكانين مختلفين بالعاصمة الصومالية مقديشو مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وأدى الانفجار الأول الذي وقع في منطقة تقاطع كيه 5 بالمدينة والتي يصطف على جوانبها مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم إلى تدمير عدة أبنية وإشعال النيران في عشرات المركبات.

وقال ضابط شرطة في المنطقة يدعى عبد الله نور إن 20 مدنيا على الأقل لاقوا حتفهم بينما أصيب عشرات آخرون.

وبعد نحو ساعتين وقع الانفجار الثاني في منطقة أخرى بالمدينة أسفر عن مقتل مدنيين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنفذ حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة هجمات للإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة وحلفائها بالاتحاد الأفريقي وذلك لتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وغالبا ما تنفذ الحركة هجمات بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية والمتفجرات في مقديشو ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة الاتحادية رغم أن الحركة فقدت في السنوات الأخيرة معظم المناطق التي سيطرت عليها لصالح قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والقوات الحكومية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)