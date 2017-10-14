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سياسة|تركيا

تركيا تصدر أمرا باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين

أنقرة تتهم غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016
أنقرة تتهم غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016
14/10/2017

أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين (السبت) وألقت القبض على 63 منهم حتى الآن في إطار حملتها الواسعة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل في العام الماضي.

ويعتقد أن المشتبه بهم من مستخدمي تطبيق باي لوك للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن شبكة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن استخدمته.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو/تموز العام الماضي.

وينفي غولن المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999 تورطه في محاولة الانقلاب.

وتبحث قوات الأمن عن المشتبه بهم في 19 إقليما في أنحاء البلاد.

ومنذ محاولة الانقلاب احتجز أكثر من 50 ألف شخص تمهيدا لمحاكمتهم للاشتباه في صلتهم بغولن، بينما أقيل 150 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل في الجيش والقطاعين العام والخاص.

وعبرت جماعات حقوقية وبعض حلفاء تركيا في الغرب عن قلقهم بشأن الحملة خشية أن تكون الحكومة تستخدم الانقلاب ذريعة لقمع المعارضة.

وتقول الحكومة إن هذه الحملة هي التي يمكنها القضاء على تهديدات شبكة غولن التي قالت إنها اخترقت مؤسسات مثل الجيش والمدارس والمحاكم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز
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