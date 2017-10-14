الجيش المصري: أحبطنا هجوما في سيناء

قال الجيش المصري (السبت) إنه أحبط هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء وقتل المهاجمين.

وقالت مصادر أمنية في العريش إن الهجوم وقع فجر (السبت) وإن مهاجمين قتلا.

وكان الجيش قد أعلن (الجمعة) أن ستة من جنوده قتلوا في هجوم في العريش ذكرت مصادر أمنية أنه وقع مساء (الخميس) وأسفر أيضا عن إصابة أربعة جنود.

وقال المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن هجوم (السبت) إن قوات الجيش نجحت في "إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية" بمدينة العريش.

وأضاف أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية وأنهم لقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.

ونشر المتحدث ثلاث صور لجثتين بلا أجزاء علوية وبجروح غائرة في بقية الأشلاء.

وأعلن مسلحون موالون لتنظيم الدولة ينشطون في شمال سيناء مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع مساء (الخميس) وقالوا إنه أسفر عن مقتل 13 جنديا على الأقل وضابط.