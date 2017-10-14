الجزيرة مباشر تستنكر اتهامات الخارجية المصرية لها بالتضليل

استنكرت قناة "الجزيرة مباشر" اتهامات الخارجية المصرية لها بالتضليل بسبب نشرها فيديو المدعو صلاح عبد الحميد يهتف ضد قطر عقب انتخابات رئاسة اليونسكو.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نشرت خبرا عن تكذيب الخارجية المصرية للقناة واتهامها لها بالتضليل بسبب نشرها فيديو المدعو صلاح عبد الحميد يهتف عقب تصويت اليونسكو (لا قطر تحيا فرنسا..) وهو الفيديو الذي قوبل باستهجان جماهيري واسع.

وقالت قناة الجزيرة مباشر في بيان إن الخارجية المصرية "إن أرادت الاستمرار في نفي علمها بأي صفة للمدعو صلاح عبد الحميد ضمن وفدها فعليها أن تراجع نفسها لتعتذر أولا عن عدم تكذيبها لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية حين دأبت على نشر مقاطع مصورة ولقاءات مع المدعو صلاح بصفة تقول الخارجية الآن أنها غير حقيقية".

كما دعت القناة الخارجية المصرية إلى الاعتذار عن عدم تنبيهها لوزير الخارجية المصري قبل التقاط صور خاصة مع المدعو صلاح عبد الحميد رغم أنه قدم نفسه بصفة دبلوماسية غير حقيقية.

وتابع البيان: "فإذا أضفنا إلى كل ما سبق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر إلى أن المدعو صلاح عبد الحميد كان مرافقا للبعثة المصرية ومشاركة في حملاتها منذ اليوم الأول، وأن جلسات اليونسكو لا يُسمح بالدخول فيها لغير البعثات الدبلوماسية والإعلاميين المرافقين، فإن المحللين يرون أن ثمة تفسيرين: أن المدعو صلاح عبد الحميد مُنح التصريح بناء على طلب البعثة المصرية باعتباره أحد أفرادها أو أنه لديه قدرات خاصة مكنته من اجتياز أربع بوابات أمنية تشرف عليها سلطات تأمين منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة".