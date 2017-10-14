أفيال تقتل 4 من لاجئي الروهينغيا بمركز إيواء في بنغلاديش

دهست أفيال برية لاجئين من مسلمي الروهينغيا أثناء نومهم داخل مركز لجوء في بنغلاديش صباح السبت؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأة.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه منذ وصول مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار خلال الأسابيع الماضية.

وقال مكتب منظمة الهجرة الدولية في بنغلاديش، في بيان السبت، إن فيلًا هاجم الليلة الماضية مخيمًا للاجئين في بالوخالي، التي تقع على 50 كيلومترا عن مدينة كوكس بازار.

وقطعت السلطات كثير من الأشجار في تلال بالوخالي جنوب بنغلاديش، حيث وقع الحادث، لإقامة أماكن إيواء لاستيعاب العدد الكبير من الروهينغيا الذين تدفقوا على بنغلاديش هربا من عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها الجيش ومتطرفون بوذيون في ميانمار ضد المسلمين.

وأقيمت أماكن الإيواء في بعض المناطق على طرق تسلكها الأفيال.

وقال فرج الحق توتول، المسؤول في الشرطة، إنه بجانب القتلى تعرض أربعة لاجئين في مخيمات مجاورة لإصابات وهم في حالة حرجة بمستشفى سادار في كوكس بازار.