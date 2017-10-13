واشنطن تطالب بمحاسبة "قادة العملية العسكرية" ضد الروهينغيا

طالبت واشنطن، اليوم الخميس، بـ"محاسبة القادة الأمنيين وغيرهم من المسؤولين عن العملية العسكرية" التي تشنها قوات من جيش وشرطة ميانمار، ضد الروهينغيا في إقليم أراكان، غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عقب اجتماع مندوبة واشنطن بالمنظمة الأممية نيكي هيلي، مع مستشار الأمن القومي الميانماري، يو ثونغ تون.

وقالت المندوبة الأمريكية "يجب وقف العنف فورا.. ونحن نحث بورما (ميانمار) على مساءلة المسؤولين الأمنيين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد جميع المجتمعات المحلية المتضررة عن أعمالهم".

وطالبت هيلي، السلطات في ميانمار بـ"تسهيل العودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين (الروهينغيا) في أسرع وقت ممكن"، داعية إلى "وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من العنف".

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين.

كما دفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 519 ألفا من المسلمين الروهينغيا للجوء إلى الجارة بنغلاديش، بحسب أحدث الأرقام الأممية.