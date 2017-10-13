نجاح عملية زراعة رئة لصائب عريقات

أعلن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زلمط نجاح عملية زراعة رئة للمفاوض الفلسطيني صائب عريقات أجراها بمستشفى أنوفا في ولاية فرجينيا الأمريكية.

ونشر زلمط على حسابه على موقع (فيسبوك) أن "عملية زراعة الرئة تكللت بالنجاح والدكتور عريقات بخير".

وعانى عريقات (62 عاما) على مدار الشهور الماضية من تلف رئوي ألزمه التنقل بين مكتبه ومنزله برفقة أنبوب أوكسجين دائم.

وتوجه عريقات قبل أقل من شهر إلى الولايات المتحدة للبحث عن متبرع للرئة.

وأعلن الخميس عن دخول عريقات إلى غرفة العمليات لإجراء العملية.

وعريقات هو كبير المفاوضين في ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ انطلاقها في العام 1993، واختير قبل عامين أمين سر لمنظمة التحرير الفلسطينية.