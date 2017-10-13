البث الحي
سياسة|فلسطين

نجاح عملية زراعة رئة لصائب عريقات

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين
صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين
13/10/2017

أعلن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زلمط نجاح عملية زراعة رئة للمفاوض الفلسطيني صائب عريقات أجراها بمستشفى أنوفا في ولاية فرجينيا الأمريكية.

ونشر زلمط على حسابه على موقع (فيسبوك) أن "عملية زراعة الرئة تكللت بالنجاح والدكتور عريقات بخير".

وعانى عريقات (62 عاما) على مدار الشهور الماضية من تلف رئوي ألزمه التنقل بين مكتبه ومنزله برفقة أنبوب أوكسجين دائم.

وتوجه عريقات قبل أقل من شهر إلى الولايات المتحدة للبحث عن متبرع للرئة.

وأعلن الخميس عن دخول عريقات إلى غرفة العمليات لإجراء العملية.

وعريقات هو كبير المفاوضين في ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ انطلاقها في العام 1993، واختير قبل عامين أمين سر لمنظمة التحرير الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)