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سياسة

موسكو تعد دعاوى قضائية ضد أمريكا بشأن عقارات مصادرة

وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون (يمين) إلى جانب وزير الخارجية الروسي لافروف (يسار) - أرشيفية
وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون (يمين) إلى جانب وزير الخارجية الروسي لافروف (يسار) - أرشيفية
13/10/2017

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا تعد دعاوى قضائية لاسترداد ما تقول موسكو إنها ممتلكات صادرتها الولايات المتحدة دون وجه حق.

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بذلك.

ونقلت الوزارة عن لافروف قوله في اتصال هاتفي مع تيلرسون إن أفعال السلطات الأمريكية التي أمرت بإزالة أعلام روسيا من على المباني الدبلوماسية التي صودرت في الولايات المتحدة غير مقبولة.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت للصحفيين ردا على أسئلة بشأن هذه الاتهامات إن الأفعال التي قامت بها الولايات المتحدة في المنشآت الروسية المغلقة "قانونية تماما" وجرى تنفيذها بعد "تفكير عميق وبطريقة حكيمة".

وأضافت: "جرى إنزال الأعلام من على العقارات التابعة للقنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بطريقة تنطوي على الاحترام. جرى تخزينها بأمان داخل كل مبنى من المباني. لا توجد دولة في العالم تحترم علمها وأعلام الدول الأخرى أكثر من الولايات المتحدة. هذا شيء نأخذه على محمل الجد".

لكن الخارجية الروسية قالت إن لافروف شدد في حديثه لتيلرسون على "أن التصرفات غير المشروعة التي يواصل المسؤولون الأمريكيون القيام بها تتناقض مع إعلانات على أرفع مستوى في واشنطن عن نوايا لتطبيع العلاقات الثنائية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وغادر الموظفون الروس القنصلية في سان فرانسيسكو الشهر الماضي بعدما أمرت واشنطن موسكو بإخلاء بعض من عقاراتها الدبلوماسية في إطار سلسلة من الأفعال الانتقامية التي نبعت من توتر العلاقات بين البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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