مقتل 6 أفراد من الأمن المصري بهجوم في سيناء

قالت مصادر للجزيرة إن ستة من أفراد الأمن المصري قتلوا وأصيب ستة، بينهم حالات حرجة، في هجوم على نقطة تفتيش جنوب العريش في شبه جزيرة سيناء.

ويأتي الهجوم مع إعلان الحكومة المصرية الخميس تمديد حظر التجول المفروض في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بعدما قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وهذه هي المرة الـ13 التي تعلن فيها السلطات المصرية تمديد حظر التجول في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ عام 2014، وكان كل تمديد لفترة ثلاثة أشهر.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة بشبه جزيرة سيناء، مما أدى لمقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة. ودرجت جماعات مسلحة على الإعلان عن المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وتنشط في شمال سيناء جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة تطلق على نفسها اسم "ولاية سيناء" وتتركز هجماتها في تلك المنطقة، رغم أنها أحيانا ما تنفذ هجمات في مناطق أخرى في أنحاء البلاد.