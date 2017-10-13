مصر تدعو للتصويت لمرشحة فرنسا في اليونسكو

دعت الحكومة المصرية الجمعة للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أودري أزولاي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو أمام المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة الجمعة أمام المرشحة الفرنسية أن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس "يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا" خلال الدورة الأخيرة التي تجري مساء الجمعة مع القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وتأهلت اليوم مرشحة فرنسا لرئاسة اليونسكو لمنافسة المرشح القطري في الجولة الأخيرة من الانتخابات، وذلك بفوزها على المرشحة المصرية في الجولة قبل الأخيرة.

وأجريت الجولة الرابعة من الانتخابات بعد ظهر الجمعة في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بين المرشحة الفرنسية أودري أزولاي ومرشحة مصر مشيرة خطاب.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أزولاي حصلت على 31 صوتا بينما حصلت مشيرة خطاب على 25 صوتا.

وبهذا ستجري الجولة الخامسة والأخيرة بين أزولاي والمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري مساء الجمعة، وذلك لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.