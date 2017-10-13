البث الحي
سياسة

مرشحة فرنسا تدخل جولة الحسم مع مرشح قطر على رئاسة اليونسكو

شعار منظمة "اليونسكو"
شعار منظمة "اليونسكو"
13/10/2017

تأهلت مرشحة فرنسا لرئاسة اليونسكو لمنافسة المرشح القطري في الجولة الأخيرة من الانتخابات، وذلك بفوزها على المرشحة المصرية في الجولة قبل الأخيرة.

وأجريت الجولة الرابعة من الانتخابات بعد ظهر الجمعة في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بين المرشحة الفرنسية أودري أزولاي ومرشحة مصر مشيرة خطاب.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أزولاي حصلت على 31 صوتا بينما حصلت مشيرة خطاب على 25 صوتا.

وبهذا ستجري الجولة الخامسة والأخيرة بين أزولاي والمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري مساء الجمعة، وذلك لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية في مصر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لليونسكو للتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)