البث الحي
سياسة

شاهد: 3 قتلى في حادث قفز بالمظلات في أستراليا

13/10/2017

ذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم الجمعة في حادث قفز بالمظلات شمال البلاد.

وقالت الشرطة إن رجلين في الثلاثين من العمر وامرأة في الخمسينات من عمرها قد اصطدموا بينما كانوا يقفزون بالمظلات بالقرب من كيرنز في شمال شرق أستراليا.

وتم استدعاء رجال الاسعاف إلى شاطي "ميشن" بشمال ولاية كوينزلاند بعد تقارير بشأن تعرض امرأة ورجلين لإصابات خطيرة.

وقالت وكالة أسوشيتيدبرس إن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة على الفور.

وذكر أحد سكان مدينة "ميسيون بيتش" القريبة أن ثلاثة أشخاص سقطوا على حديقة بإحدى الضواحي على بعد حوالي 1.5 كم شمال موقع الهبوط المعتاد للمظلات، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة الأسترالية.

ويقع شاطئ "ميشن" جنوب مدينة كيرنز، وتعمل الكثير من الشركات المعنية بالقفز بالمظلات في المنطقة المعروفة بالإقبال السياحي عليها. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)