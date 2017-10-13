شاهد: 3 قتلى في حادث قفز بالمظلات في أستراليا

ذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم الجمعة في حادث قفز بالمظلات شمال البلاد.

وقالت الشرطة إن رجلين في الثلاثين من العمر وامرأة في الخمسينات من عمرها قد اصطدموا بينما كانوا يقفزون بالمظلات بالقرب من كيرنز في شمال شرق أستراليا.

وتم استدعاء رجال الاسعاف إلى شاطي "ميشن" بشمال ولاية كوينزلاند بعد تقارير بشأن تعرض امرأة ورجلين لإصابات خطيرة.

وقالت وكالة أسوشيتيدبرس إن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة على الفور.

وذكر أحد سكان مدينة "ميسيون بيتش" القريبة أن ثلاثة أشخاص سقطوا على حديقة بإحدى الضواحي على بعد حوالي 1.5 كم شمال موقع الهبوط المعتاد للمظلات، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة الأسترالية.

ويقع شاطئ "ميشن" جنوب مدينة كيرنز، وتعمل الكثير من الشركات المعنية بالقفز بالمظلات في المنطقة المعروفة بالإقبال السياحي عليها.