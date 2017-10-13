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شاهد: مقتل العشرات في أسوأ حرائق في كاليفورنيا منذ 80 عاما

13/10/2017

بدأ رجال الإطفاء في الولايات المتحدة السيطرة على حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وفقد المئات في ظل فوضى ناجمة عن عمليات الإجلاء الجماعي.

وتعد محصلة القتلى أكبر خسارة بشرية جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا منذ 84 عاما، ومع احتراق 3 آلاف و500 منزل ومبنى تجاري أصبحت ما تعرف بحرائق نورث باي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ الولاية.

وأتت الحرائق المستعرة على أكثر من 190 ألف فدان وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك وحولت أحياءً كاملة في مدينة سانتا روزا إلى رماد وأطلال.

ومازال السبب الرسمي للكارثة قيد التحقيق، غير أن مسؤولين يقولون إن خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح العاتية مساء الأحد ربما تكون السبب في الحرائق.

ولم تهب رياح قوية ليل الأربعاء أو في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس مثلما توقعت الأرصاد وهو ما أعطى أطقم الإطفاء فرصة للشروع في إقامة خطوط احتواء حول محيط بعض الحرائق.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع عودة الرياح القوية لتجتاح معظم أنحاء الولاية في وقت قريب وربما ليل الجمعة بينما تسابق قوة مكونة من ثمانية آلاف رجل إطفاء في شمال كاليفورنيا الزمن لتعزيز الخطوط العازلة وتوسيع نطاقها قبل حلول ذلك التوقيت.

وأبلغ كين بيملوت، مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، الصحفيين في ساكرامنتو عاصمة الولاية إنه على الرغم من التقدم فإن أطقم مكافحة الحرائق مازالت بعيدة عن الانتهاء من إنجاز المهمة.

وأضاف مارك جيلاردوتشي، مدير إدارة الطوارئ في الولاية: "لسنا حتى بصدد الخروج من هذا الوضع الطارئ".

وحذرت السلطات من أن محصلة القتلى من الحرائق التي يزيد عددها عن 20 حريقا وتجتاح ثمانية مقاطعات لليوم الرابع على التوالي قد تزداد في الوقت الذي اعتبر فيه ما يزيد على أربعة آلاف شخص في مقاطعة سونوما في عداد المفقودين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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