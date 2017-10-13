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سياسة

شاهد: قوات تركية تدخل محافظة إدلب السورية

12/10/2017

وصلت أول قافلة عسكرية تركية إلى محافظة إدلب السورية في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وقال قيادي في الجيش السوري الحر إن القافلة ضمت نحو 30 مركبة عسكرية ودخلت سوريا قرب معبر باب الهوى .

وكانت القافلة متجهة إلى تلة الشيخ بركات التي تشرف على منطقة واسعة من شمال غرب سوريا يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وأيضا منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال القيادي إن قافلة الجيش التركي دخلت تحت حماية هيئة تحرير الشام للسيطرة على مواقع على خط المواجهة مع وحدات حماية الشعب.

وقالت تركيا يوم السبت إنها تنفذ عملية عسكرية في إدلب والمناطق المحيطة بها في إطار اتفاق توصلت إليه مع روسيا وإيران الشهر الماضي لفرض تطبيق منطقة "لوقف التصعيد" في شمال غرب سوريا.         

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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