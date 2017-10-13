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سياسة|فيتنام

شاهد: فيتنام تشهد أسوأ موجة فيضانات في سنوات

13/10/2017

قالت الوكالة المعنية بالحماية من الكوارث في فيتنام (الجمعة) إن ما لا يقل عن 54 شخصا لقوا حتفهم بينما اعتبر 39 في عداد المفقودين جراء فيضانات مدمرة اجتاحت شمال ووسط البلاد.

وفيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب سواحلها الطويلة.

وتسبب إعصار في دمار هائل بالأقاليم الوسطى الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الحكومي في فيتنام عن وزير الزراعة نجوين شوان كونج قوله إن الفيضانات التي بدأت (الإثنين) هي أسوأ فيضانات تشهدها البلاد في سنوات.

وقالت وكالة الحماية من الكوارث في تقرير إن 19 شخصا من أربع أسر في إقليم هوا بينه المجاور دفنوا أحياء في وقت مبكر من صباح (الخميس) بعد حدوث انهيار أرضي عند منتصف ليل الأربعاء لكن لم يجر العثور سوى على تسع جثث.

وانهار نحو 317 منزلا في فيضانات وانهيارات أرضية هذا الأسبوع في حين غمرت المياه أكثر من 34 ألف منزل أو أحدثت أضرارا بها.

وتضرر أكثر من 22 ألف فدان من حقول الأرز ونفق قرابة 180 ألفا من الماشية أو جرفتها المياه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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