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شاهد: عضو بالبعثة المصرية يهتف داخل اليونسكو: لا قطر تحيا فرنسا

13/10/2017

حصلت "الجزيرة مباشر" على مقطع فيديو لأحد أعضاء البعثة المصرية وهو يهتف داخل مقر منظمة اليونسكو "لا قطر.. تحيا فرنسا".

وقال محمد الرماش، مراسل "الجزيرة مباشر" في باريس  إن هذا الموقف حدث بعد إعلان انتخاب المرشحة الفرنسية أودري أزولاي في منصب مدير عام المنظمة الدولية بعد فوزها في الجولة النهائية أمام المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وفي رده على تصرف البعثة المصرية قال الدكتور علي زينل، مندوب قطر الدائم لدى اليونسكو إن هذا تصرف فردي لا نقيس عليه، وتحيا مصر وتحيا قطر وتحيا كل الدول العربية. 

وقبيل الجولة النهائية، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده للمرشحة الفرنسية.

وتأهلت أزولاي للجولة الأخيرة بعد تغلبها على المرشحة المصرية مشيرة خطاب في الجولة الرابعة، لتواجه المرشح القطري في الجولة النهائية.

وحصلت  أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وبفوزها، تتقلّد وزيرة الثقافة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، رئاسة المنظمة الأممية لـ 4 سنوات.

وتعتبر أزولاي، 45 عاما، ثاني سيدة تتقلد المنصب بعد البلغارية إيرينا بوكوفا.

وستتسلم أزولاي مهامها رسميا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد تصديق الجمعية العامة لليونسكو على انتخابها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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