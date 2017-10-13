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سياسة

ترمب يوجه ضربة للاتفاق النووي الإيراني

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/10/2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015 موجها ضربة للاتفاق في تحد للقوى العالمية الأخرى.

وقال ترمب إن الاتفاق هو أسوأ اتفاقية دخلت الولايات المتحدة طرفاً فيها، وهو لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه وجه إدارته للعمل مع الكونجرس والحلفاء للتصدي لعيوب اتفاق إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق سيلغى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن إيران ارتكبت عدة انتهاكات للاتفاق النووي، الذي منحها شريان حياة اقتصاديا وسياسيا وحصلت عن طريقه على مليارات الدولارات.

وأكد الرئيس الأمريكي عزمه على اتخاذ خطوات لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.

وقبل خطاب ترمب، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن إعلان ترمب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال الرئيس الأمريكي إنه فوض وزارة الخزانة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ومسؤوليه باعتباره داعما للإرهاب، داعيا المجتمع الدولي للانضمام إلى بلاده في تنفيذ العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة قبل دقائق من خطاب ترمب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تجبر الإجراءات الجديدة إيران على إعادة النظر في "ممارستها للإرهاب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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