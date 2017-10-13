الفرنسية أودري أزولاي تفوز بمنصب المدير العام لليونسكو

فازت الفرنسية أودري أزولاي، اليوم الجمعة، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وقال مراسل "الجزيرة مباشر" في باريس إن أزولاي حصلت على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وبفوزها، تتقلّد وزيرة الثقافة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، رئاسة المنظمة الأممية لـ 4 سنوات.

وتعتبر أزولاي (45 عاما) ثاني إمرأة تتقلد المنصب بعد بوكوفا.

وكان السباق في الجولة الرابعة أمس الخميس منحصرا بين مرشحي قطر وفرنسا ومصر، حيث تقدم المرشح القطري بحصوله على 22 صوتا من أصل 58 (عدد أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو)، وحصلت مرشحتا فرنسا ومصر على 18 صوتا لكل منهما، وهو ما استدعى تنظيم جولة إعادة بينهما ظهر اليوم.

وقد عبر مرشح دولة قطر أمس الخميس عن سعادته بتصدره السباق خلال الجولة الرابعة من التصويت أمام مرشحتي فرنسا ومصر، وقال إن تصدره الترتيب اعتراف من العالم بالجهود التي تبذلها قطر دعما للثقافة.

ورغم إعلان الفائز بمنصب مدير اليونسكو اليوم، فإنه لن يصبح يتسلم مهامه رسميا إلا بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة عليه (195 دولة) يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت مرشحة لبنان فيرا خوري لاكويه ومرشح الصين كيان تانغ قد انسحبا قبل انطلاق التصويت في الجولة الرابعة. وقالت مرشحة لبنان إنها تأسف لعدم اصطفاف الدول العربية وراء مرشح عربي واحد يكون قادرا على الفوز بالمنصب.

وأكدت لاكويه أنها قبل انسحابها حاولت تقريب وجهات النظر بين الدول العربية دون أن تنجح في ذلك، وأوضحت أن انسحابها جاء لكي لا تتسبب في تشتيت أكبر لأصوات العرب.