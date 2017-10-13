السعودية وإسرائيل ترحبان باستراتيجية أمريكا الجديدة تجاه إيران

رحبت المملكة العربية السعودية وإسرائيل بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الخارجية "ترحيب المملكة وإشادتها بالاستراتيجية الحازمـة ورؤية الرئيس ترمب في هذا الشأن والتزامه بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهـة سياسات وتحركات إيران العدوانية في المنطقة".

وأضافت الوكالة إن "المملكة سـبق لهـا أن أيــدت الاتفاق النووي إيمانا منها بضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وأن يؤدي ذلك إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مشيرة إلى "أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة".

وأضاف البيان أن "المملكـة تؤكد التزامها التام باسـتمرار العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيـق الأهـداف التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين".

كما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي.

وقال نتنياهو، في فيديو على فيسبوك إن ترمب واجه بجرأة ما وصفه "بالنظام الإرهابي الإيراني".

وقال نتنياهو: "إذا ترك الاتفاق النووي بدون تعديل، فإن الشيء الوحيد المؤكد تماما، هو أنه خلال سنوات قليلة، سيكون لدى النظام الإرهابي الأول في العالم، ترسانة من الأسلحة النووية، وهذا خطر هائل على مستقبلنا الجماعي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الرئيس ترمب أوجد فرصة لإصلاح هذا الاتفاق السيئ وتحجيم العدوان الإيراني ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب".