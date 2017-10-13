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سياسة

البرادعي: كلمة ترمب عن إيران تعيد إلى الأذهان أجواء حرب العراق

محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
13/10/2017

قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعم الاتفاق النووي مع إيران، يعيد إلى الأذهان أجواء حرب العراق.

وقال البرادعي -على حسابه على موقع تويتر إن "تجاهل ترمب لنتائج تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بالاتفاق النووي يعيد إلى الأذهان أجواء الفترة السابقة على حرب العراق. هل سنتعلم في أي وقت؟" 

مشيرا إلى تأكيدات ملفقة حيال جهود العراق لامتلاك سلاح نووي قبيل اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.    

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تحترم الاتفاق النووي.

وتساءل البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عن الرسالة التي يبعثها ترمب إلى كوريا الشمالية من حيث احترام الاتفاقيات الدولية. 

المصدر : الألمانية
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