أردوغان: سنشارك في إنتاج صواريخ إس-400 مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا توجد مشكلة في صفقة مزمعة لشراء تركيا منظومة صواريخ أرض جو من طراز (إس-400) من روسيا.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من زيارة لأوكرانيا وصربيا إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صفقة شراء صواريخ (إس-400) لكن في المرحلة الثانية "سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة خبر ترك وصحف أخرى أنه جرت محادثات أيضا بشأن منظومة (إس-500).

وتابع "لا نفكر في التوقف عند إس-400 في محادثاتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرينا محادثات بشأن منظومة (إس-500) أيضا" وهو نظام صاروخي قيد التطوير حاليا.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قال (الاثنين) إن تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد تسعى لإبرام صفقة لشراء نظام دفاع صاروخي من دولة أخرى إذا لم توافق روسيا على الإنتاج المشترك للنظام الدفاعي.

واعتبرت بعض العواصم الغربية قرار أنقرة شراء صواريخ (إس-400) تجاهلا لحلف شمال الأطلسي في ضوء التوترات القائمة مع موسكو بسبب أوكرانيا وسوريا بينما أثارت الصفقة مخاوف لأن الصواريخ لا يمكن دمجها في دفاعات الحلف.