مسلحون يعترضون موكب رئيس الحكومة اليمنية

اعترض مسلحون مجهولون، الخميس، موكب رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، بأسلحة متوسطة، في محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وهذا هو الحادث الأول من نوعه لأرفع مسؤول حكومي منذ اندلاع الحرب قبل عامين ونصف في مدن جنوب البلاد التي تشهد اضطرابات أمنية بعد استعادتها من جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل عامين.

وقالت الوكالة الرسمية سبأ إن مسلحين مجهولين هاجموا موكب بن دغر، بأسلحة متوسطة، أثناء زيارة قام بها إلى مديرية الصبيحة في لحج لافتتاح مرفق حكومي، دون وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبد ربه المحولي، الذي ينحدر من ذات المنطقة، قوله إن بعض الخارجين عن القانون قاموا بأسلحتهم المتوسطة بمحاولة اعتراض موكب رئيس الحكومة ومرافقيه، الأمر الذي أعاق وصولهم إلى ساحة الاحتفال التي احتشد فيها الآلاف من أبناء الصبيحة احتفاء بقدومه لافتتاح كلية المجتمع في المديرية.

ولفت المحولي أن "بن دغر استكمل برنامج زيارته الميدانية للمديرية"، لكن مصادر حكومية قالت للأناضول، إن الموكب عاد على الفور إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهناك تفقد شركة مصافي عدن ومحطتها الكهربائية وميناء الزيت.

ولم يشر المسؤول الحكومي إلى أن الحادث كان اغتيالا رغم الاعتراض بالأسلحة المتوسطة، لكن مصدر حكومي (فضل عدم ذكر اسمه)، قال للأناضول، إن إطلاق الرصاص لم يكن في الهواء لمنع تقدم الموكب فحسب، بل باتجاه سيارات الموكب دون الكشف عن وجود أي إصابات.

ويمارس بن دغر مهامه من العاصمة المؤقتة عدن ويتنقل منها إلى العاصمة السعودية الرياض، منذ تعيينه رئيسا للحكومة في أبريل/نيسان 2016.

وجرّاء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها عدن وسوء علاقة الحكومة مع قوات التحالف العربي التي تحكم قبضتها على المدينة، كان بن دغر يمارس مهامه من قصر "معاشيق" الرئاسي لعدة أشهر، وخلال الأسابيع الماضية، قام بأول زيارات لمحافظات أخرى هي حضرموت والمهرة، كما قام بزيارة المخا، بعد تقارب نوعي مع قوات التحالف.