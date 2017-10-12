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سياسة

لافروف: أمريكا تؤكد أن هدفها الوحيد في سوريا محاربة تنظيم الدولة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
12/10/2017

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قدم تأكيدات بأن هدف واشنطن الوحيد في سوريا هو محاربة تنظيم الدولة.

وأضاف لافروف أنه تحدث هاتفيا مع تيلرسون يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بأنها تتظاهر بمحاربة تنظيم الدولة وبتعمد تقليص ضرباتها الجوية في العراق للسماح لمسلحي التنظيم بالتدفق على سوريا لإبطاء وتيرة تقدم قوات النظام السوري المدعوم من روسيا.

وفيما يتعلق باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قال لافروف إن من الصعب تخيل كيف سيطبق ذلك من الناحية القانونية.

المصدر : رويترز
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