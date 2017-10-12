لافروف: أمريكا تؤكد أن هدفها الوحيد في سوريا محاربة تنظيم الدولة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قدم تأكيدات بأن هدف واشنطن الوحيد في سوريا هو محاربة تنظيم الدولة.

وأضاف لافروف أنه تحدث هاتفيا مع تيلرسون يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بأنها تتظاهر بمحاربة تنظيم الدولة وبتعمد تقليص ضرباتها الجوية في العراق للسماح لمسلحي التنظيم بالتدفق على سوريا لإبطاء وتيرة تقدم قوات النظام السوري المدعوم من روسيا.

وفيما يتعلق باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قال لافروف إن من الصعب تخيل كيف سيطبق ذلك من الناحية القانونية.