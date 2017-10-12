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سياسة

قائد جيش ميانمار: الروهينغيا ليسوا من سكان البلاد الأصليين

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ خلال اجتماعه بالسفير الأمريكي
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ خلال اجتماعه بالسفير الأمريكي
12/10/2017

قال قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ في اجتماع بالسفير الأمريكي سكوت مارسيل إن الروهينغيا ليسوا من السكان الأصليين في البلاد وإن وسائل الإعلام متواطئة في تضخيم عدد اللاجئين.

ولم يتطرق الجنرال في الاجتماع على ما يبدو إلى الاتهامات الموجهة لجنوده بارتكاب انتهاكات.

ووصف الروهينغيا بلفظة "البنغاليين" ،التي يعتبرونها انتقاصا من وضعهم، مضيفا أن المستعمرين البريطانيين هم المسؤولون عن الأزمة.

وقال الجنرال مين أونغ هلينغ، وفقا لتقرير عن الاجتماع نشر على صفحته على فيسبوك اليوم الخميس "ميانمار لم تدخل البنغاليين وإنما أدخلهم المستعمرون".

وتابع "ليسوا سكانا أصليين وتثبت السجلات أن اسمهم لم يكن حتى الروهينغيا في الفترة الاستعمارية وإنما البنغاليين فقط".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إن قوات الأمن في ميانمار دفعت بطريقة وحشية نصف مليون شخص من الروهينغيا من شمال ولاية راخين إلى بنغلاديش وأحرقت بيوتهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم من العودة. 

 

المصدر : رويترز
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