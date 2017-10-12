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سياسة

شاهد: نزوح آلاف المدنيين من دير الزور بعد اشتداد القصف

12/10/2017

وصل آلاف السوريين النازحين من دير الزور بسبب القصف والاشتباكات ضد تنظيم الدولة، إلى مخيم مؤقت جنوب الحسكة، الأربعاء، وسط ازدحام ونقص في الخدمات والخيام.

وقال مدير المخيم أنس عمر، إن حوالي 27 ألف نازح موجودون حاليا في المخيم الذي يمكن أن يستوعب بالكاد 19 ألف شخص.

وأظهرت لقطات فيديو العديد من النازحين يقفون في طابور ينتظرون تلقي المساعدات والمياه.

ووصل جيش النظام السوري وحلفاؤه إلى مدينة دير الزور في سبتمبر/أيلول بعد هجوم دام شهرا على تنظيم الدولة بالصحراء السورية.

ومازالت الهجمات والقصف المتبادل في المنطقة الصحراوية الوسطى منذ الأسبوع الماضي، تضغط على طريق الإمداد الرئيسي إلى دير الزور من الغرب، ما تسبب بموجات نزوح كبيرة للمدنيين.

المصدر : رويترز
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