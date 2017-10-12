شاهد: مقتل العشرات في فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

قالت السلطات في فيتنام إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد 40 آخرون جراء الفيضانات العارمة التي ضربت الأقاليم في وسط وشمال البلاد.

وتسبب منخفض استوائي في سقوط أمطار غزيرة على فيتنام، وبلغ منسوب المياه 599 مليمترا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت لجنة التوجيه المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعة ومكافحتها على موقعها الإلكتروني إن 21 شخصا آخرين أصيبوا بعد وقوع انهيارات أرضية وفيضانات مما دفع السلطات لتصريف مياه من وراء السدود.

وجرى إجلاء أكثر من 17 ألف أسرة في حين انهار أكثر من 200 منزل وغمرت المياه قرابة 18 ألف منزل أو ألحقت بها أضرارا.

وذكرت اللجنة أن نحو 20 ألف فدان من حقول الأرز تضررت بينما نفق قرابة 40 ألفا من الماشية أو جرفتها المياه.

وكثيرا ما تتعرض فيتنام لعواصف أو فيضانات مدمرة بسبب سواحلها الطويلة. وقتل أكثر من 200 شخص في عواصف في العام الماضي.