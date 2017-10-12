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سياسة

شاهد: مرشح قطر يتصدر الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو.. وتعادل مصر وفرنسا

12/10/2017

أسفرت نتائج الجولة الرابعة من انتخابات منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي أجريت الخميس عن حصول مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري على 22 صوتا

وتساوت المرشحة المصرية "مشيرة خطاب" مع المرشحة الفرنسية "أودري أزولاي" بعد حصول كل منهما على 18 صوتا.

وجاءت تلك النتائج بعد انسحاب مرشح الصين "كيان تانج" ومرشحة لبنان "فيرا الخوري" من المنافسة قبل التصويت.

ومن المقرر الاختيار بين مرشحتي مصر وفرنسا ظهر الجمعة لاختيار إحداهما لخوض الجولة الأخيرة ضد المرشح القطري مساء الجمعة.

وتجرى الانتخابات التي يجريها المجلس التنفيذي للمنظمة حاليا في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر المقبل، حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة (30 صوتا).

ووجه المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري الشكر لكل من قام بالتصويت اليوم في الانتخابات، معربا عن تفاؤله بالنتيجة النهائية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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