شاهد: لقطات جوية لمدينة متفحمة إثر حرائق كاليفورنيا

كافح رجال الإطفاء، الأربعاء، لإخماد حرائق غابات تؤججها رياح قوية وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وفقد المئات فضلا عن تدمير 3500 منزل ومبنى تجاري.

وغطت حرائق الغابات منطقة إنتاج النبيذ الشهيرة بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالدخان، وأتت الحرائق التي اندلعت يوم الأحد وبلغ عددها نحو 24 حريقا على نحو 170 ألف فدان.

وكانت سانتا روزا، الواقعة في مقاطعة سونوما وأكبر مدن إنتاج النبيذ في الولايات المتحدة، الأشد تضررًا من الحرائق التي وُصفت بأنها أحد الحرائق الأشد فتكا في تاريخ كاليفورنيا.

وأظهرت لقطات جوية صورتها طائرة بدون طيار، كتلة بعد كتلة من بعض الأحياء في سانتا روزا والتي طُمسَت ملامحها وتفحمت بالكامل وتحولت إلى حطام.

ويمكن رؤية الجدران المحطمة والدخان المتصاعد من الأماكن المتفحمة، والأطر الفولاذية من السيارات المحترقة.

وقال مسؤولون إن 13 شخصا على الأقل قتلوا فيما يعرف بحريق تابس في سونوما وحدها.

وقال دانييل برلانت، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن سبب اندلاع الحرائق لم يتحدد حتى الآن لكن أسلاك الكهرباء التي سقطت بسبب الرياح القوية ربما كانت السبب.

وقال برلانت إن بعض الضحايا كانوا نياما عندما اندلعت الحرائق التي تتحرك بسرعة كبيرة والتي التهمت بيوتهم قبل أن يتمكنوا من الهرب.

وقالت جنيفر لاروك، المتحدثة باسم مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة سونوما، إن أكثر من 550 شخصا في المقاطعة كانوا لا يزالون مفقودين حتى صباح الأربعاء.

ولم يتضح كم عدد المفقودين الذين ربما كانوا ضحايا للحرائق فعليا وليسوا أشخاصا تم إجلاؤهم ولم يتصلوا بالسلطات بعد فرارهم من منازلهم، وحثت السلطات النازحين على الاتصال بأقاربهم.

وبلغ إجمالي قتلى الحرائق 23 شخصا على الأقل بينهم ستة في مقاطعة ميندوسينو واثنان في مقاطعة نابا وآخران في يوبا.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون حالة الطوارئ في عدة مقاطعات تستعر فيها النيران في شمال الولاية وفي مقاطعة أورنغ في جنوب الولاية حيث دمر حريق 15 مبنى وألحق الضرر باثني عشر آخرين.