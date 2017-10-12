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شاهد: خفر السواحل الليبي ينقذ 75 مهاجرا قبالة طرابلس

12/10/2017

أنقذ خفر السواحل الليبي 75 مهاجرًا قبالة ساحل طرابلس، الأربعاء، حيث واجه القارب، الذي كان يحمل مهاجرين غالبيتهم من بلدان أفريقية، مشكلة، ما دفع حرس السواحل الليبي إلى إنقاذهم.

وكان القارب يحمل 52 رجلا و 19 امرأة و4 أطفال وفقا لجماعات الإغاثة.

وقد وفرت إيطاليا والاتحاد الأوربي التدريب والمعدات والإصلاحات والسفن، إلى خفر السواحل الليبي في محاولة لتعزيز قدرته على منع انطلاق الزوارق المكتظة بالمهاجرين نحو أوربا.

وعبر مئات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الصحراء الليبية في السنوات الأخيرة ويخوضون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط في قوارب متهالكة على أمل الوصول إلى أوربا.

المصدر : رويترز
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