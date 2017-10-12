تركيا تتوقع حلا لأزمة التأشيرات مع أمريكا قريبا

ذكر نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية والتي دفعتهما إلى تبادل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني الدولة الأخرى جرى تضخيمها.

وأشار إلى أن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل قريبا.

وفي تعليقات تستهدف فيما يبدو نزع فتيل التوتر بين البلدين قال شيمشك في مؤتمر بواشنطن إن تركيا تعتبر سلامة وأمن الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في تركيا "أولوية أولى" ووصف اعتقال عاملين في البعثات الأمريكية في تركيا بأنه يأتي في إطار تحقيقات "روتينية".

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس موظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في مشكلة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم " نتمنى أن تعود العلاقات بيننا (أنقرة وواشنطن) إلى سابق عهدها بأقرب وقت ممكن، وتركيا لن تتخلّى عن مبدأ ضبط النفس في مرحلة تتصاعد فيها التوترات الإقليمية والعالمية".