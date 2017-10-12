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سياسة

الولايات المتحدة تنسحب من اليونسكو

شعار منظمة "اليونسكو"
شعار منظمة "اليونسكو"
12/10/2017

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الثاني القادم.

وقال بيان للوزارة إن "القرار لم يتخذ بسهولة ويسلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة من تزايد ديون اليونسكو وضرورة إجراء إصلاحات جذرية في المنظمة ومن استمرار الانحياز ضد إسرائيل في اليونسكو".

وأضافت أن واشنطن ستسعى "لتستمر على تواصل… بصفتها مراقبا بهدف المساهمة بآراء وخبرات الولايات المتحدة".

وأعربت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا عن "أسفها العميق للقرار الأمريكي"، ووصفته بأنه خسارة "لتنوع أسرة الأمم المتحدة.

وكانت واشنطن ألغت مساهمتها الكبيرة في موازنة اليونسكو عام 2011 احتجاجا على قرار منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة.

وقالت مجلة فورين بوليسي إن قرار واشنطن يعبر عن احتجاجها على ما تراه الولايات المتحدة موقفا مناهضا من المنظمة صد إسرائيل، بالإضافة إلى توفير الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة نحو 80 مليون دولار سنويا للمنظمة تمثل نحو خمس ميزانيتها.

ودأب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على انتقاد الأمم المتحدة وشكا من كلفة مشاركة الولايات المتحدة في بعض المؤسسات التابعة لها وجدواها.

ولم تسدد كل من بريطانيا واليابان والبرازيل حصصها في ميزانية عام 2017 لأسباب مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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