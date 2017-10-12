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سياسة|مصر

القبض على كاتب صحفي مصري وهدم منزله

الكاتب الصحفي المصري سليمان الحكيم
الكاتب الصحفي المصري سليمان الحكيم
12/10/2017

قالت أسرة الكاتب الصحفي المصري "سليمان الحكيم" إن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض عليه وهدم منزله في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال "علي" نجل الكاتب الصحفي في تدوينة على حساب والده بموقع فيسبوك، إن الاتهامات ضد والده غير معروفة حتى الآن، وإن أكثر من 20 سيارة أمن مركزي جاءت لإلقاء القبض عليه رغم حالته الصحية وإصابته بالقلب والضغط.

وأضاف "علي" إن والده محتجز الآن في قسم شرطة مدينة "فايد"، وأنه سيتم تحويله إلى مبنى الأمن الوطني بالقاهرة، مشيرا إلى أن "عبد المحسن سلامة" نقيب الصحفيين المصريين لا يرد على اتصالاتهم رغم محاولاتهم المتكررة.
يأتي هذا فيما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن "علاء رشاد"، رئيس مركز ومدينة فايد، أنه تمت إزالة منزل سليمان الحكيم "باعتباره ضمن المباني المخالفة".

وكان الكاتب الصحفي سليمان الحكيم قد ظهر مؤخرا على شاشات عدد من الفضائيات المناهضة للانقلاب والتي تبث من تركيا، منتقدا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار غضب عدد من الإعلاميين المؤيدين للنظام الذين طالبوا باتخاذ إجراءات عقابية ضده.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وسائل إعلام
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