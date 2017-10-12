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سياسة

الحكومة العراقية: على الأكراد أن يدعموا وحدة البلاد

برلمان إقليم كردستان العراق
برلمان إقليم كردستان العراق
12/10/2017

قال متحدث باسم الحكومة العراقية الخميس إن ثمة شروط يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق تلبيتها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وقال المتحدث لرويترز في رد فعل على عرض السلطات الكردية الأربعاء إجراء حوار إن على حكومة إقليم كردستان "الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق".

وأضاف قائلا "على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية و نقصد ضمن هذا الملف بيع وتصدير النفط… وملف أمن و حماية الحدود و من ضمن هذا الملف المنافذ البرية والجوية".

وتابع قوله "هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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