70 ألف سوري وعراقي قدموا طلبات التحاق بأسرهم في ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين، إن نحو 70 ألف سوري وعراقي قدموا طلبات للالتحاق بأسرهم في ألمانيا.

يشار إلى أن قضية الهجرة نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات تشكيل ائتلاف عقب انتخابات الشهر الماضي، ما أدى إلى فقدان الدعم للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

وقدمت ألمانيا 102 ألف تأشيرة لسوريين وعراقيين كي يلتحقوا بأسرهم منذ بداية عام 2015 وحتى منتصف 2017، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

وتوقعت الوزارة أن تضيف ما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص لهذا الرقم بحلول عام 2018.

ويُسمح لطالبي اللجوء الذين يُمنحون وضع اللاجئ في ألمانيا بإحضار أزواج وأطفال لا يزالون قصر معهم، في حين يمكن للقاصرين التقدم بطلب لجلب آبائهم.