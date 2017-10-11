مرشح قطر: هدفي إعادة اليونسكو إلى تميزها وقوتها

قال المرشح القطري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، حمد بن عبد العزيز الكواري إن هدفه إعادة منظمة اليونسكو "قوية وعظيمة"

وأضاف الكواري أن " هدفي أن تعود منظمة اليونسكو قوية وعظيمة كسابق عهدها لقد كانت منظمة متميزة ويجب أن تعود إلى تميزها".

وتابع قائلا: "اليونسكو هي ضمير العالم وتمثل الأهداف الأكثر نبلا ويجب أن نجعلها مجددا منظمة قوية قادرة على خدمة المجتمع الدولي".

و واصل الكواري الذي شغل منصب وزير الثقافة سابقا في قطر تقدمه في الجولة الثانية من انتخابات منصب مدير عام اليونسكو.

وحصل الكواري على 20 صوتا من مجموع الأصوات، فيما حلت المرشحة الفرنسية أودراي أزولاي ثانيا بـ13 صوتا، والمرشحة المصرية مشيرة خطاب في المركز الثالث بـ12 صوتا، وحصل مرشحا الصين وفيتنام على 5 أصوات لكل منهما، فيما حصلت المرشحة اللبنانية "فيرا خوري" على 3 أصوات. وكان مرشح أذربيجان "فولاد بلبل-أوغلو " قد أعلن انسحابه من المنافسة قبيل التصويت.

وينتخب المجلس التنفيذي لليونسكو مدير عام اليونسكو من خلال انتخابات على أربع جولات تصويت بدأت الإثنين وتنتهي في 13 من الشهر نفسه. ويشترط للفوز حصول المرشح على نسبة (50%+1) والتي تعادل 30 صوتا.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا في أي جولة من الجولات الأربع الأولى ، تجرى جولة خامسة يشارك فيها الأول والثاني فقط من الجولة الرابعة ولا يشترط للفوز بها الحصول على الأغلبية المطلقة.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام للمنظمة على المرشح الفائز في جلسة تعقد في 10 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، على أن يبدأ المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في 15 من الشهر نفسه خلفًا للمديرة العامة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا.