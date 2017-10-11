البث الحي
سياسة

مرشحا قطر وفرنسا يتصدران نتائج ثالث جولة بانتخابات اليونسكو

وزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري
11/10/2017

أجريت اليوم الأربعاء الجولة الثالثة من انتخابات منصب مدير عام منظمة اليونسكو

أسفرت نتائج الجولة الثالثة التي أجريت اليوم الأربعاء من السباق الانتخابي على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو" عن حصول مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري ومرشحة فرنسا اودري ازولاي على 18 صوتا لكل منهما لتزداد المنافسة مع الاقتراب من الجولة الرابعة وقبل الأخيرة التي تقام مساء غد.

وحصلت مشيرة خطاب مرشحة مصر على 13 صوتا، بينما استقر المرشح الصيني على 5 أصوات خلال الجولات الثلاثة، وحصلت مرشحة لبنان فيرا الخوري لاكويه في الجولة الثالثة على 4 أصوات، حيث جرى التصويت بين الخمسة السابقين بعد إعلان انسحاب مرشح فيتنام كفام سان شاو قبيل التصويت .

وتبدأ غدا الجولة الرابعة من الانتخابات التي يجريها المجلس التنفيذي للمنظمة حاليا في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر المقبل ، حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة (30 صوتا) وإلا فسوف يتم الدخول في جولة خامسة وأخيرة بمشاركة المرشحين اللذين تصدرا الجولة الرابعة، وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان فستقام قرعة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)