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سياسة|مصر

محكمة عسكرية مصرية تصدر حكمًا بإعدام 13 شخصًا

ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي
ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي
11/10/2017

قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، بإعدام 13 متهمًا؛ إثر إدانتهم بقتل جنود مصريين في هجوم على كمين شرطي غربي البلاد عام 2014.

ووفق صحيفة الأخبار الحكومية فإن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت اليوم بإعدام 13 متهمًا (1 حضوريًا و12 غيابيًا).

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهم آخر كونه حصل على حكم سابق بالإعدام (لم تحدده المحكمة)، ولا يجوز في القانون تكرار العقوبة ذاتها، وفق المصدر ذاته.

وأشارت إلى أن الحكم أولي وسيتم الطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم.

ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المحالين إلى المحاكمة أمامه.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، أحالت النيابة 14 متهمًا إلى المحكمة العسكرية (بينهم ضابط سابق بالجيش يدعى هشام عشماوي هارب خارج البلاد)، إثر اتهامهم بقتل 21 جنديًا، والهجوم على كمين شرطي في منطقة الفرافرة على الحدود الغربية للبلاد في يوليو/ تموز.

المصدر : الأناضول
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